24 Eki 2022 - 09:49- Belediyeler G: 24 Eki 2022 - 09:50

Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi...

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İLGİ  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi, Altındağlı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kütüphane, minik kullanıcılar tarafından çok sevildi. 

Ankara Haber; Altındağ Bebek Kütüphanesine Yoğun İlgi... mask
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Karapürçek Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bebek Kütüphanesi'ne yoğun ilgi… Minikler ve aileleri, açıldığı günden bugüne kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısı 3 bini geçerken, kitap sayısı ise 4 bin 200'e ulaştı. Bebek Kütüphanesi'nde etkinliklere katılmak isteyen aileler, www.altindag.bel.tr adresinden başvuru oluşturabiliyor. 

GÜNÜN HER SAATİ DOLU

Günün her saati minik kullanıcılarla dolup taşan kütüphane, çocukların neşeli cıvıltılarının adresi oldu. Kütüphaneye üye olan bebek ve çocuk sayısının 3 bin 180'e ulaştığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kitap sayımız ise 4 bin 148 oldu. Bu sayı giderek artıyor.

Merkezimiz hizmete girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü. Bugün ulaştığımız üye sayısı, kitap sayısı ve etkinlik kalitesi, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın en güzel göstergesi... Çocuklarını buraya getiren, onlarla kaliteli vakit geçirmek için emek veren tüm ebeveynlere çok teşekkür ediyoruz. Tüm miniklerimizi kütüphanemize bekliyoruz" dedi.
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24 Eki 2022 - 09:49 - Belediyeler

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