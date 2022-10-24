Ankara Haber; Balkanlardan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli...

Sincan Belediyesi sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye devam ediyor. Balkan ve Kırım Türkleri ilgili “Balkanlar’dan Kırım’a Sincan’dan Kardeş Eli” programında Balkan Göçmenleri Vakfı (BİSAV) ve Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği ile iş birliği yapan Sincan Belediyesi, “Balkan ve Kırım Türkleri Gecesi” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Dr. Denıs Zolotarov, AK Parti MKYK üyesi Av. Haluk İpek, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Keskin, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Kırım Derneği Genel Merkezi yöneticileri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek söze başlayan Topçu

“Değerli katılımcılar, Evladı Fatihan’ın ve hepimize ‘dilde fikirde işte’ bir olun diyen İsmail Bey Gaspıralı atamızın evlatlarının, Sincan Belediyemizin değerli katkılarıyla düzenledikleri birlik, dirlik ve kardeşliğin ifadesi olan bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkesi candan kutluyorum. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Allah vatanımızı milletimizi devletimizi korusun ve yüceltsin inşallah” dedi.

“AYNI GÖNÜL COĞRAFYASININ KARDEŞLERİYİZ”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sizinle böyle anlamlı bir günü paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balkan göçmenleri kardeşimiz ve Balkan Spor Kulübü’yle yaptığımı etkinlikte birlikteydik. Allah birliğimizi daim etsin. Aynı gönül coğrafyasının kardeşleriyiz. Bir kişinin canı acıdığında bizim kalbimiz cız eder. Orada kardeşlerimizin mutlu olduğunu görmek bizi bahtiyar eder. Cumhurbaşkanımızın son yıllarda Balkan, Kafkas ve Kırım coğrafyasına yaptıklarıyla Müslüman Türk ruhunun canlandığına şahit oluyoruz. Kim ne tuzak kurmaya kalkarsa kalksın Allah’ın izniyle bu girişimler durdurulacak” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ KIRIM’I VE SOYDAŞLARIMIZI UNUTTURMAMAK”

Söz konusu etkinliğe dair Kırım Haber Ajansına konuşan Etimesgut Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Keskin, şu ifadeleri dile getirdi:

“Anavatanımız (işgal altındaki) Kırım’ı ve Kırım’da yaşayan soydaşlarımızın varlığını unutturmamak ve onlara destek vermek adına yapılan bir etkinlikti, bir kez daha kültürümüzü de göstermeyi amaçladık. Bu amaçlarla benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

Türk dünyası sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ile Balkan Göçmenleri adına da Cüneyt Şentürk sahne aldı. Kırım Derneği Genel Merkezinin Kırım Tatar halkoyunları ve müzik topluluğu “Cıyın Ansambli” de danslarıyla boy gösterdi.