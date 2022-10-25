Ankara Haber; Sincan Belediyesinden 4 Mahalleye Köy Konağı..

Bu kapsamda Sincan’ın 4 mahallesine yapılacak olan Köy Konakları’ndan ilkinin temeli Yenikayı Mahallesi’nde atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Ercan, “Köy Konağımız Yenikayı Mahallesi sakinlerine hayırlı olsun” dedi.

Sincan Belediyesi, yaptığı Hanımlar Konakları ve Güngörmüşler Konakları ile ilgili Sincanlılardan büyük ilgi görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve vatandaşın kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen Sincan Belediyesi 4 mahalle için Köy Konakları projesi başlattı. Yenikayı Mahallesi, Polatlar Mahallesi, Yenipeçenek Mahallesi ve Ücret Mahallesi’ne yapılacak Köy Konakları’ndan ilkinin temeli Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın katıldığı bir törenle atıldı.

661.74 m2’lik inşaat alanına sahip olan Köy Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak.

Vatandaşın bir arada olabileceği, etkinlikler yapabileceği Köy Konağı Yenikayı Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Ercan da konağın en yakın sürede hizmete gireceğini belirtti. Başkan Ercan, törende yaptığı konuşmada “Böyle mutlu bir ana birlikte şahitlik ediyoruz. İnşallah Kayı Köyümüze yakışan bu konağımız yakın zamanda hizmete girecek.

Kayı Köyümüz hem tarihi bağlamıyla Osmanlıyı temsil eden Kayı Boyu’nun adını taşıyan tarihi mirasıyla hem sahip olduğu doğal güzellikleriyle Sincan’ın eşsiz mekanlarından birisi. Bu eşsiz mekâna ve böyle güzel insanların yaşadığı bir yere de böyle güzel bir konak yakışır diye düşündük. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.