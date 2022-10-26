26 Eki 2022 - 16:17- Belediyeler G: 26 Eki 2022 - 16:18

Ankara Haber; 500 Bin Konut İçin İlk Temeller Sincan’dan Atıldı...

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Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin temelleri Sincan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin konut için Sincan’dan butonlara basıldı.
Ankara Haber; 500 Bin Konut İçin İlk Temeller Sincan’dan Atıldı... mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren “İlk evim, ilk iş yerim” projesinin temellerini atmak için Sincan’daydı.  Vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olabileceği proje 81 ili kapsarken, Sincan’da gerçekleşen temel atma töreniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla tek tek illere bağlanarak ilk betonları döktürdü. Vatandaşlar için yapılan 250 bin konut projesi kapsamında 6426 konutun yapılacağı Sincan, Ankara genelinde en fazla konutun yapılacağı ilçe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan’dan tüm Türkiye’ye şu sözlerle seslendi:

“Bugün de Sincan bir başka güzel, Ankara bir başka güzel, video konferans ile şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar sevgiler. Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz.

Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka sabah başka, yalan yok ha. Ne dediysek o. “ 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşların yüzünü güldürecek bu proje için açıklamalarda bulundu.

“Sincan bugün farklı bir gün yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız 250 bin konut projesini başlattı. Bu 250 bin konutun 6.426’sı Sincan’da yapılacak. Bugün temelini atacağımız ilk etapta yapılacak 1626 konut var. 900 milyarlık dev bir projeden bahsediyoruz. 2 trilyonu aşan bir ekonomik hareketliliğe vesile olacak ve 200 bin kişiye de iş imkânı sağlayacak. Bunun Sincan’a yansıması ise 20 milyarlık bir yatırım, en az 50 milyar TL’lik bir ekonomik hareketlilik ve Sincan’daki proje kapsamında 5 bin kişiye iş imkânı anlamı taşıyor.

Cumhurbaşkanımız projeyi 13 Eylül’de açıklamıştı. 13 Eylül’den bugüne Sincan’da tatlı bir heyecan yaşanıyor. Caddede, sokakta, pazarda denk geldiğim sohbet ettiğim vatandaşların bu konuyla ne kadar ilgili olduğunu görüyorum. Şu an Sincan’da başvurular 50 bini geçmiş durumda. Vatandaşlarımızın kolayca satın alabileceği ve içerisinde de güvenle huzurla ve rahatlıkla yaşayabileceği 5 katlı, yatay mimari esasına dayalı mükemmel konutlar.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. “

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26 Eki 2022 - 16:17 - Belediyeler

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