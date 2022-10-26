26 Eki 2022 - 16:18- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporun Birleştirici Yönüne Daha Fazla İhtiyaç Duyuyoruz...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporun Birleştirici Yönüne Daha Fazla İhtiyaç Duyuyoruz... mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin spordan sorumlu bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın ülkeler, sporcular ve spor camiaları için hayırlara vesile olmasını diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesinin, iş birliğinin artmasının yanında barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunduğunu ifade etti.

"Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde, sporun birleştirici, kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Ülke genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımların da günden güne arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Avrupa Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri olmak üzere herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

# Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporun Birleştirici Yönüne Daha Fazla İhtiyaç Duyuyoruz..., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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26 Eki 2022 - 16:18 - Gündem

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