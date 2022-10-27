27 Eki 2022 - 09:36- Belediyeler G: 27 Eki 2022 - 09:37

Ankara Haber; Mamaklı Çiftçilere Buğday ve Arpa Tohumu Desteği...

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Mamak Belediyesi, kırsal destek programlarından biri olan arpa ve buğday tohumu dağıtımını gerçekleştirdi. Tohum Dağıtımı programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl katıldı.
Ankara Haber; Mamaklı Çiftçilere Buğday ve Arpa Tohumu Desteği... mask
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Mamak Belediyesi tarımda öncü çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mamak Belediyesi'nin destekleri için teşekkür eden çiftçiler, Başkan Murat Köse'ye büyük ilgi gösterdi. 

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı tohum dağıtım programında yaptığı konuşmada Mamak Belediyesi'nin kırsal destek programlarına dikkat çekti, çiftçinin yüzünü her daim güldüren Mamak Belediyesi'ne ve Başkan Murat Köse'ye teşekkürlerini iletti. 

"Tarım, üretim şehri olma yolunda ilerliyoruz" 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tohum destekleri ile ilgili konuştu. 51 çiftçiye arpa, 108 çiftçiye ise buğday tohumu desteğinde bulunduklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çiftçilerimize 150'şer kilo buğday ve arpa tohumu desteğinde bulunuyoruz. Toplamda yaklaşık 8 ton (7bin 650 kg) arpa ve yaklaşık 17 ton (16 bin 200 kg) buğday tohumu dağıtıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kırsal mahallere sahip Güzel Mamak'ımızda kırsal çalışmaları çoğaltmak için üretmek isteyen çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bunu verdiğimiz destek, hibe programları ile de gösteriyoruz. Mamak tarım, üretim şehri olma yönünde hızla ilerliyor." dedi. 

Başkan Murat Köse Ekime Katıldı 

Arpa ve buğday tohumu dağıtımının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tohumları toprakla buluşturmak için mibzerin başına geçti. Çiftçilerle birlikte tohum ekimine katılan Başkan Murat Köse, çiftçilere" Bereketli olsun İnşallah" dedi. 

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27 Eki 2022 - 09:36 - Belediyeler

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