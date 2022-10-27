27 Eki 2022 - 16:16- Gündem

Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti!

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Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2022-IV Bilgilendirme Toplantısı'nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2'ye yükseltirken, 2024 yılında enflasyonun tek haneli seviyeler olan yüzde 8,8 olarak öngördü.
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti! mask
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının 4. dönemine ilişkin Enflasyon Raporu'nu tanıttı. Enflasyon tahmin aralığının orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül edeceğini ifade eden Kavcıoğlu, "KOBİ'lerin 2022 yılı Eylül ayındaki net kredi kullanım miktarı önceki yılın Ocak-Eylül döneminin 1,5 katı olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, KOBİ kredilerinin tutarı ve bankacılık sektörü kredileri içerisindeki payı tarihsel olarak en yüksek düzeye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası'nın bir önceki raporda yıl sonu beklentisi yüzde 60,4 olmuştu. Son öngörülere göre Merkez Bankası, 2022 için enflasyon tahminini 4,8 puan artırmış oldu.

Enflasyon Raporu'nun güncellenmiş haliyle son verilerine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
# merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti!
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27 Eki 2022 - 16:16 - Gündem

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