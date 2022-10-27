27 Eki 2022 - 16:16- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi...

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Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve toplumun her kesimini kucaklayan Sincan Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde Engelli Gündüz Bakımevi açmaya hazırlanıyor.

Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi... mask
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Tandoğan Mahallesi’nde açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevi, 13 yaş üzeri zihinsel engelli bireyler için hizmet verecek. Yaptığı projelerle vatandaşın takdirini toplayan Sincan Belediyesi, şimdi de engelli vatandaşlar için büyük bir hizmet getiriyor ilçeye. Gün içinde ailelerin engelli vatandaşları gönül rahatlığıyla emanet edebileceği, engelli bireylerin hem sosyalleşebileceği hem de el sanatları, müzik gibi atölyelerle gelişimine katkı sağlayabileceği Engelli Gündüz Bakımevinin açılışı için geri sayım başladı.

Sincan Tandoğan Mahallesi’nde bulunan hizmet binasının Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsisi sonrası bir iş birliği protokolü imzalandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit’in imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında açılacak olan Engelli Gündüz Bakımevinden Sincan’da bulunan 13 yaş üzerine kadın ve erkek engelli vatandaşlar faydalanabilecek.  

Başkan Ercan “Özel bireylerle ilgili her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Onların her zaman yanında ve destekçisi olduğumu bilmelerini istiyorum. Bu hizmetimiz de hem özel bireyler hem de onların aileleri için hayatı biraz daha kolaylaştıracak bir hizmet. Sincanımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

 

 

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27 Eki 2022 - 16:16 - Belediyeler

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