28 Eki 2022 - 10:55- Gündem G: 28 Eki 2022 - 10:56

“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor!

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Kızılay’ın bayramı niteliğinde olan ve iyiliği hatırlatan Kızılay Haftası, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanıyor. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli etkinliklerin planlandığı Kızılay Haftası’nda, 2022’nin ana teması olan Dayanışma Yılı’na vurgu yapılırken topluma “Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…” sloganıyla seslenilecek.
“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor! mask
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Ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olan Kızılay, kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışma bilinciyle kan, afet, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, gönüllülük ile bu hizmetlerin finansal sürdürülebilirliği için kurduğu iştiraklerle daha da güçlenerek çalışmalarına devam ediyor. Bunu yaparken bir yandan da Kızılaycılık bilincini çocuklara ve gençlere aktarmak için faaliyetlerde bulunuyor.

Kızılay’ın bayramı olan Kızılay Haftası’nda da birçok etkinlik düzenlenecek. 2022’yi Dayanışma Yılı olarak ilan eden Kızılay, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin ana temasını da “dayanışma” üzerine kurdu. Bu tema altında Kızılay, “Dünden Daha Güçlüyüz. 1868’den beri ihtiyacı olan herkese, her yere ulaşmak için iyiliği büyütmeye devam ediyoruz. Seninle birlikte…”  diyerek vatandaşlara sesleniyor. 

Genç Nesillere Kızılaycılık Bilinci Aşılanıyor 

Kızılay, iyiliği yaymak için yürüttüğü tüm çalışmalarında vatandaşların desteğine de ihtiyaç duyuyor. Yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile çalışmalarını zaman kavramının ötesine taşıyan Kızılay, bu yıl da 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası’nda yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek. 

Renkli Etkinlikler ve Bilinçlendirici Faaliyetler Düzenlenecek 

Kızılay Haftası boyunca “Dünden Daha Güçlüyüz. Seninle birlikte…” sloganı kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlenecek. Kızılay’ın gönüllüleri pankartlar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay’ın faaliyetleri anlatılacak, bandolar ve maskotlarla dikkat çekilecek.

Kızılay iyilik hikayeleri ile tarihine yönelik özel sergiler ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Futbol kulüpleri müsabakalarına Kızılay pankartlarıyla çıkacak, yurt genelindeki simgesel yapılar da kırmızı renge bürünecek. Kızılay’ın kan verme stantları ise hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine de dikkat çekecek.

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28 Eki 2022 - 10:55 - Gündem

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