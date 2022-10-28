Ankara Haber; Gençlerle Buluşan Başkan Ercan’a Meslek Sorusu...

Okullarda gençlerle buluşarak Sincan’ın ve ülkenin geleceğini konuşan, gençlerin Sincan hayallerini dinleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu hafta Fatih Anadolu Lisesi ve Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Ercan, gençlerle buluşmalarında Sincan vizyonunu anlatırken bir yandan da gençlerin sorularını cevaplıyor. Öğrenciler Başkan Ercan’a meslek seçimi ile ilgili sorular yöneltti.

GENÇLER BAŞKAN ERCAN’A MESLEK SEÇİMİNİ SORDU

“Sizinle aynı mesleği yapmak isteyen arkadaşlarıma mesleğinizi tavsiye eder misiniz?” diye soran bir öğrenciye Başkan Ercan “Her şey istemekle, sevmekle başlıyor. Eczacılığı severek yapanlara ben bayılıyorum, gıptayla bakıyorum” dedi. Siyasete ilgisi de gündem olan Başkan Ercan, “Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz, ailenizin etkisi var mıydı?” sorusuna “Şöyle diyebilirim, ben gençlik yıllarımda da siyaset, iktidar yönetimi gibi konulara meraklıydım. Okumayı da severdim” diyerek cevap verdi.

Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi ve 2022 Eskrim Yıldızlar Dünya Şampiyonu Aleyna Ertürk, Başkan Ercan’a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Ercan da okullarda gençlerle olmayı çok önemsediğini, gençlerin fikirlerinden çok istifade ettiğini belirterek öğrencilere başarılar diledi.

Programın ardından gençler Başkan Ercan’la hatıra fotoğrafı çektirdi.