29 Eki 2022 - 11:11- Gündem G: 29 Eki 2022 - 11:12

Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’un dış renkleri için Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham aldı.
Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin akıllı cihazı Togg, “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini taşıyan ‘Türkiye’nin Renkleri’ ile yollarda olacak.

“Bir otomobilden fazlası” için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da “Türkiye’nin Renkleri”ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” isimlerini verdi.

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz.

Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi ‘duygusal’ Doğu kültürü ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden  ilham aldık. ‘Anadolu’, ‘Gemlik’, ‘Oltu’, ‘Kula’, ‘Kapadokya’ ve ‘Pamukkale’ isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”

# Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri’nden Aldı..., TOGG FİYAT LİSTESİ, TOGG SATIŞ, TOGG fiyatı ne kadar olacak, TOGG Haberleri son dakika, Togg 29 Ekim
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı!
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor! mask
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor!
Amerika Hayali Gerçek Olabilir! Green Card Başvurusunda O Detay Çok Dikkat Çekti! O Açıklamayı Mutlaka Okuyun... Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar? mask
Amerika Hayali Gerçek Olabilir! Green Card Başvurusunda O Detay Çok Dikkat Çekti! O Açıklamayı Mutlaka Okuyun... Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?
Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı? mask
Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı?
Sosyal Konutta e-Devlet Başvuruları İçin Son Gün! İş Yeri ve Arsa Başvuruları İse... mask
Sosyal Konutta e-Devlet Başvuruları İçin Son Gün! İş Yeri ve Arsa Başvuruları İse...
“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor! mask
“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor!
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti! mask
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti!
Dış Ticaret Verileri Açıklandı... İhracatta Almanya, İthalatta Rusya İlk Sırada! mask
Dış Ticaret Verileri Açıklandı... İhracatta Almanya, İthalatta Rusya İlk Sırada!
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! GSB 1200 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! GSB 1200 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Sıfır Araç Alacaklara Son Dakika Haberi! 500 bin TL’nin altındaki sıfır araçlar hangileri? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte, detaylar… mask
Sıfır Araç Alacaklara Son Dakika Haberi! 500 bin TL’nin altındaki sıfır araçlar hangileri? ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

29 Eki 2022 - 11:11 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL