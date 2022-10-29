29 Eki 2022 - 18:34- Gündem G: 29 Eki 2022 - 18:35

Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kızılay gönüllüleri her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ülke genelinde kortej ve fener yürüyüşleri, kan bağışı gibi etkinliklerle kutluyor, Bayram coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşıyor. 
Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor... mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

99. yılını gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde renkli ve bir o kadar da duygusal anlara sahne oluyor. 7’den 70’e herkesin meydanlarda ve stadyumlarda çeşitli etkinliklerle kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kızılay gönüllüleri de bu coşkulu anlara vatandaşlarla birlikte şahit oluyor.   

Kızılay, tüm ülkede kortej ve fener yürüyüşlerine 7 bin 500’den fazla gönüllüsü ile eşlik ediyor. Ankara’da ise Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen büyük kortej yürüyüşünde 150 gönüllü, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. Kan bağışı ile ilgili bilgilendirmelerini yapmayı da ihmal etmeyen Kızılaycılar, acil kan bekleyen hastalar için kan bağışı noktalarında farkındalık çalışmaları yürütmelerinin yanı sıra kendileri de kan veriyor. 
# Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor..., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kızılay gönüllüleri
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı... mask
Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı!
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ekim 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ekim 2022 Cumartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor! mask
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor!
Amerika Hayali Gerçek Olabilir! Green Card Başvurusunda O Detay Çok Dikkat Çekti! O Açıklamayı Mutlaka Okuyun... Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar? mask
Amerika Hayali Gerçek Olabilir! Green Card Başvurusunda O Detay Çok Dikkat Çekti! O Açıklamayı Mutlaka Okuyun... Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?
Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı? mask
Cici Filminin Konusu Nedir? Cici Filmi Nerede, Ne Zaman Yayınlanacak? Cici Filmi Uyarlama mı?
Sosyal Konutta e-Devlet Başvuruları İçin Son Gün! İş Yeri ve Arsa Başvuruları İse... mask
Sosyal Konutta e-Devlet Başvuruları İçin Son Gün! İş Yeri ve Arsa Başvuruları İse...
“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor! mask
“Dünden daha güçlüyüz. Seninle birlikte…”İyiliği Hatırlatan Kızılay Haftası Başlıyor!
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti! mask
Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti!

29 Eki 2022 - 18:34 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL