Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor...

99. yılını gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde renkli ve bir o kadar da duygusal anlara sahne oluyor. 7’den 70’e herkesin meydanlarda ve stadyumlarda çeşitli etkinliklerle kutladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kızılay gönüllüleri de bu coşkulu anlara vatandaşlarla birlikte şahit oluyor.

Kızılay, tüm ülkede kortej ve fener yürüyüşlerine 7 bin 500’den fazla gönüllüsü ile eşlik ediyor. Ankara’da ise Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen büyük kortej yürüyüşünde 150 gönüllü, vatandaşlarla birlikte Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. Kan bağışı ile ilgili bilgilendirmelerini yapmayı da ihmal etmeyen Kızılaycılar, acil kan bekleyen hastalar için kan bağışı noktalarında farkındalık çalışmaları yürütmelerinin yanı sıra kendileri de kan veriyor.