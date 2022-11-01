01 Kas 2022 - 22:38- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 22:42

Ankara Kahramankazan'da Okul Denetimleri Aralıksız Sürüyor...

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Kahramankazan Belediyesi zabıtasından okul kantinlerinde denetim Gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Zabıta ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ankara Kahramankazan'da Okul Denetimleri Aralıksız Sürüyor... mask
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Bu çerçevede 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde rutin olarak yaptıkları denetimleri aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçedeki okul kantinlerini uzman personeller eşliğinde denetliyor. Belediye ekiplerine, diğer ilgili kurumların görevlileri de eşlik ediyor. Ekipler bu kapsamda, kantinlerdeki hijyenden satılan ürünlerin özelliklerine, son kullanma tarihlerinden ambalajlara kadar birçok konuda denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen kurallarına uymayan ya da gördükleri aksaklıklar üzerine işletmecilere cezai işlem uyguluyor.

Öğretmen Başkan hassasiyeti

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, okul kantinlerinde denetimlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak yaptıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan yavrularımızın sağlığını her şeyden önde tutuyoruz. Ekiplerimiz, öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek faktörlerin meydana gelmesini önlemek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

 

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01 Kas 2022 - 22:38 - Belediyeler

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