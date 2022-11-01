Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu...

Sosyal ve kültürel alanda hayata geçirdiği projelerle öncü olan Sincan Belediyesi 4 yılda 9 Millet Kıraathanesini Sincanlılarla buluşturdu. Açıldığı ilk günden bu yana gençler başta olmak üzere vatandaştan büyük ilgi gören Sincan Millet Kıraathaneleri bu zamana kadar 905 bin kişinin durağı olurken, Sincan Belediyesi de 1 milyona yaklaşan ziyaretçi sayısıyla adından söz ettiriyor.

“OLUMLU DÖNÜŞLER BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Millet Kıraathanelerini sık sık ziyaret ederek gençlerle sohbet eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerimiz kıraathaneleri çok sevdi. Sıra bulamıyoruz dediler. Sayısını arttırdık. Şu an itibarıyla millet kıraathaneleri sayımızı 9’ya çıkardık. Gençler ders çalışırken sohbet ederiz orda. Çorba, kek gibi ikramlarımız da var.

Açıldığı günden bugüne 905 bin vatandaşımız Millet Kıraathanelerimizden faydalandı. Bu rakam bizim için büyük mutluluk, Sincan’ın Millet Kıraathanelerine ilgisinin bir göstergesi. Yakın zamanda 1 milyon ziyaretçiye ulaşacak olan Millet Kıraathanelerimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyorum. Bu da bizim için gurur verici” dedi.

SİNCAN’DA BULUNAN MİLLET KIRAATHANELERİ

Sincan Belediyesi tarafından açılan Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi, Abdurrahim Karakoç, Temelli Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi’nin yanında;

Yenikent Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Gençlik Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi içinde bulunan Millet Kıraathaneleri ile birlikte Sincan’da toplamda 9 millet kıraathanesi bulunuyor.