01 Kas 2022 - 11:48- Gündem G: 01 Kas 2022 - 11:49

Seymenler Afyon Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na renk kattı...

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  Kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren etkinliklere katılarak, Sandıklıların Bayram coşkusuna ayrı bir renk kattı.
Seymenler Afyon Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na renk kattı... mask
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Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin iş birliği ile organize edilen Cumhuriyet'in 99. yıldönümü  etkinliklerinde Ankara Kulübü Seymenleri ile Çankırı, Kütahya-Simav, Afyonkarahisar-Sandıklı Yarenleri tarafından farklı gelenek ve görenekler, kültürel değerler üzerine sohbetlerde bulunuldu, buluşmada yöresel müzikler eşliğinde oyunlar sergilendi.

TÜRK GELENEKLERİ SERGİLENDİ

Ankara Kulübü Derneği YKÜ Kadir Çimen, Sandıklı'da katıldıkları  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programı hakkında yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti: "Sandıklı'da katıldığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programının birinci günü akşamı Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği’nin tarihi konağında düzenlenen ve Sandıklılı Yarenlerin  Afyonkarahisar iline ait sohbet geleneklerinden orta oyunları ile yöresel türkü ve oyunlarını, Simavlı Yarenlerin Kütahya’ya özgü zeybek oyunları ve Çankırılı Yarenlerin  Çankırı’nın Yâran meclisinden tadımlık orta oyunları ve halk oyunlarını sergilediği etkinlikte; Ankara Kulübü Derneği Seymenlerimizin ortama renk katan Ankara yöresine ait müzik eşliğinde sergilediği oyunlar, sohbet ortamında büyük beğeni topladı,   

SEYMENLER VE YARENLER DOĞA TEMİZLİĞİ YAPTI

29 Ekim Cumartesi gününün ilk etkinliği Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında doğa temizliği yapılarak gerçekleşti. Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ile Çankırı Ahi Yarân Meclisi üyeleri, Simav Sarı ve Mor Yarenleri, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Federasyonu temsilcileri, Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri ve  Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün’ün de katıldığı,  doğayı korumayı teşvik etmek adına çöp toplama etkinliği düzenlendi. Simav Yarenleri tarafından kavrulan irmik helvası ve Sandıklı Termal Park Otel’in sucuk ekmek ikramı ile yayla programı sona erdi.

SEYMENLER CUMHURİYET KORTEJİNDE 

Bayramın İkinci programı; akşam Sandıklı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz tarafından organize edilen Cumhuriyet korteji ile devam etti. Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayarak İstasyon Caddesi boyunca, Sandıklı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz tarafından organize edilen, Sandıklı Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çöl, sivil toplum kuruluşları, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Çankırı Ahi Yarân Meclisi Yarenleri, Simav Sarı ve Mor Yarenleri, Anadolu Sohbet Gelenekleri Yaren Federasyonu temsilcileri, Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş esnasında Seymenlerin zeybek oynaması büyük beğeni topladı.

Bayramın üçüncü programı ise Cumhuriyet yürüyüşünden sonra Sandıklı Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, halk oyunları ile gerçekleşti. Simav Sarı ve Mor Yarenleri, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ve Çankırı Ahi Yarân Meclisi Yarenlerinin muhteşem gösterileri, büyük coşkuyla yoğun bir kalabalık tarafından izlendi. Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yarenlerinin oyunları ile gösteriler sona erdi.

Program sonunda Sandıklı Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çöl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere mirası; 99. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşma sonrası Sandıklı’ya gelen ekiplerden Ankara Kulübü Derneği Seymenlerimize, Çankırı Ahi Yarân Meclisi Yarenleri, Simav Sarı ve Mor Yarenlerine muhteşem gösterileri için teşekkür ederek, ekip temsilcilerine plaket takdiminde bulundu.  

Ankara Kulübü Derneği Yöneticilerinden Gürcan Maden, Kadir Çimen ve Naşit Tosun ise Seymenler adına Sandıklı Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çöl’e, Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı  Ekrem Çavuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nayan’a,  Ankara Kulübü Derneği’nin yayınlarından 4 CD’den oluşan Geleneksel Ankara Ezgileri:  Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına seti  ile Sakarya Zaferinin 100. yılı anısına yayınlanan 'Yirmi İki' romanını ve Başkent Ankara dergisini takdim etti.

Program 27 Aralık 2022'de hep birlikte Başkent’te buluşma sözü ile çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi." 

# Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Seymenler Afyon Sandıklı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na renk kattı..., Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi
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01 Kas 2022 - 11:48 - Gündem

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