01 Kas 2022 - 16:18- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 16:22

Ankara Haber; Musiki Muallim Mektebi 98 Yaşında...

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Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi, 1 Kasım 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kuruldu. Uzun yıllar müzik çalışmaları yapılan kurumda sahne sanatları eğitimi de verildi. Musiki Muallim Mektebi, binlerce müzik öğretmeni ve yüzlerce sanatçı yetiştirdi.
Ankara Haber; Musiki Muallim Mektebi 98 Yaşında... mask
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Musiki Muallim Mektebi’nin 98. yıl dönümü düzenlenen panel ve etkinliklerle kutlandı. Mamak’ta yer alan bu tarihi kurum Mamak Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları ile yeniden canlandı. Tarih kokan sınıflarda tekrar sanat faaliyetleri yürütülmeye başladı. 

İşte Mamak’ın bu güzide kurumu şimdi 98 yaşında. Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. 

Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen “Cumhuriyet Müzik Eğitiminin Temeli Olarak Musiki Muallim Mektebi” Paneli’nin moderatörlüğünü, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Karaelma yaptı. Konuşmacılar ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Özden, Prof. Dr. Ahmet Bülent Alaner, Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve Prof. Dr. Okan Murat Öztürk’tü. 

Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluş amacı, müzik eğitimine verilen önem değerlendirildi. Konuşmacılar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye böylesine tarihi bir eğitim kurumunun tekrar canlandırılmasını sağladığı için teşekkür etti. Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde sanatçı yetiştirmeye devam ediyor. Tiyatrodan, dansa, gitar, ney, bağlama gibi müzik kurslarından koro çalışmalarına kadar birçok eğitim ücretsiz olarak veriliyor. 

“Musiki Muallim Mektebi aynı ruh ve aynı heyecanla faaliyetlerini sürdürüyor” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “1924 yılında inşa edilen ve Türkiye’nin ilk konservatuvarı olan Musiki Muallim Mektebimizin 98. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet döneminin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi, uzun bir süre faaliyetlerine ara vermişti ancak biz göreve geldiğimizde buranın tekrar restore edilip hizmete açılması için var gücümüzle çalıştık.

Bugün tarih kokan sınıflarda yine sanat faaliyetleri yürütülüyor. Müzik, tiyatro gibi sanatın her dalında çocuklarımıza, gençlerimize eğitimler veriyoruz. Musiki Muallim Mektebi’miz 98 yaşında aynı ruh ve heyecanla faaliyetlerini sürdürüyor, bundan sonra da sürdürecek inşallah” dedi.

 

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01 Kas 2022 - 16:18 - Belediyeler

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