02 Kas 2022 - 16:06- Belediyeler G: 02 Kas 2022 - 16:07

Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor...

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Başkan Ertuğrul Çetin Endemik Vadi'de, Pursaklar Belediyesi tarafından hareketli ve sağlıklı hayatı teşvik etmek amacıyla hazırlanan Adım Adım 2023 uygulamasının tanıtımını yaparak ilk adımı attı.
Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor... mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in daveti üzerine Endemik Vadi'ye akın eden vatandaşlar, cep telefonlarına Adım Adım 2023 uygulamasını indirerek ilk adımını attı. 

‘‘Adım Adım 2023 uygulaması hem kazandıracak, hem de adım attıracak’’

Vatandaşların yoğun katılım sağlamasının kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Davetime icabet edip Endemik Vadimize gelen küçüğünden büyüğüne, ev hanımından sporcusuna, öğrencisinden emeklisine kadar herkese teşekkür ederim. Adım Adım 2023 uygulaması hem kazandıracak, hem de adım attıracak. Bugün de beni şaşırtmadın Pursaklar, biz kocaman bir aileyiz" dedi. 

Ertuğrul Başkan, Endemik Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda vatandaşlarla birlikte bir süre yürüdükten sonra katılımcılara bitki çayı ve çeşitli hediyeler takdim edip, sohbet etmeyi ihmal etmedi. 

Adım Adım 2023’ü Nereden İndirebilirim?

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı bir hayatı teşvik ederken çeşitli sürpriz ödüllere de kapıların aralanacağı Adım Adım 2023 uygulaması ile belli hedeflere ulaşıldığında çeşitli hediyelerin kazanılacağı uygulamaya Google Play, App Store ve www.pursaklar.bel.tr web adresi üzerinden indirebilecek.

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02 Kas 2022 - 16:06 - Belediyeler

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