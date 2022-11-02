02 Kas 2022 - 16:07- Belediyeler

Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret...

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AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca bir dizi ziyarette bulundu.
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret... mask
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Öncelikle Yenikent Hanımlar konağını ziyaret ederek hanımlarla hasbihal ettiler, ardından Yenikent Anne Çocuk oyun evinde yapılan sonbahar etkinliğine katıldılar.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca Yenikent’te hanımlarla bir araya geldi. Genel konak çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra hanımlarla sohbet ettiler.

Ardından Yenikent Anne Çocuk Oyun evine geçerek çocuklarla keyifli vakit geçirdiler. Çocuklar topladıkları dökülen yapraklardan resim çalışması yaparak mevsimleri öğrendi. Çocuklar yaptıkları çalışmalarla kendilerini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan ve AK Parti Sincan Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca’dan büyük beğeni aldı. Çalışmaların sergilendiği etkinlik köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
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02 Kas 2022 - 16:07 - Belediyeler

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