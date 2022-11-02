02 Kas 2022 - 16:08- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı...

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Musiki Muallim Mektebi’nde “Müzik Öğretmenleri Günü”ne özel panel düzenlendi. Tarihi mekanda, Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen panelde katılımcılar, kıymetli değerlendirmelerde bulundu.
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı... mask
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“Halkın Nitelikli Sanatı Yaşama Hakkı Yönünden Müzik Öğretmenliği” panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Ali Uçan yaptı. Konuşmacılar ise Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aytekin Albuz, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, H.Ü. ADK Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Güray, ADK-DER Başkan Yardımcısı Prof. Bige Bediz Kınıklı, MÜZED Genel Başkanı Refik Saydam’dı. 

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Musiki Muallim Mektebi’nin restorasyon ve yeniden canlandırılması ile ilgili bilgi verdi. Mamak Belediyesi olarak, bu tarihi mekanda yeniden müzik, sanat kursları vermenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. 

Gazi Gençlik Oda Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Antik Tınılar Oda Müziği Grubu ve MÜZED Faik Canselen Öğretmenler Korosu da verdikleri mini konserlerle kulakların pasını sildi. 

“Musiki Muallim Mektebi dün olduğu gibi bugün de nice müzik öğretmenleri yetiştirecektir” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Müzik Öğretmenleri Günü’nü bu anlamlı mekanda kıymetli katılımcılarla kutlamak bizim için çok değerli. Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nin yıl dönümü aynı zamanda 2018’den bu yana Müzik Öğretmenleri Günü olarak kutlanıyor. İnşallah Musiki Muallim Mektebi dün nasıl önemli müzik öğretmenleri yetiştirdiyse bugün de açtığımız kurslarla nice müzik öğretmenleri yetiştirecektir” dedi.

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02 Kas 2022 - 16:08 - Belediyeler

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