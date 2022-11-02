02 Kas 2022 - 13:52- Gündem G: 02 Kas 2022 - 13:53

Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine bugünden itibaren tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek" dedi.
Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Karadeniz'deki tahıl koridoruna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'in tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından, dün Rus lider Putin ile görüştüğünü, bugün de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Tahıl koridorunun yeniden açıldığını duyuran Erdoğan, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak, bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev'den yazılı güvence aldıklarını duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, gazetecilerin soruları üzerine, Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin dönüşünü "Önce Biden'e sonra size anlatacağım" yanıtını verdi.
# Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor!, Ukrayna Tahıl Sevkiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin Özgürlükten Yana Olacağını Göreceğiz... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin Özgürlükten Yana Olacağını Göreceğiz...
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Green Card Başvurusu Son Gün Ne Zaman! Başvuru Ne Zaman Son Bitiyor! Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar? mask
Green Card Başvurusu Son Gün Ne Zaman! Başvuru Ne Zaman Son Bitiyor! Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Düzce Depreminin 23. Yıl Dönümünde Ülke Çapında Tatbikat Yapılacak! mask
Düzce Depreminin 23. Yıl Dönümünde Ülke Çapında Tatbikat Yapılacak!
Ankaralı Seymenler Afyon Sandıklı'da! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Renk Kattılar... mask
Ankaralı Seymenler Afyon Sandıklı'da! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Renk Kattılar...
Bakan Akar: Tahıl Girişiminin Sürdürülmesi Önemli... mask
Bakan Akar: Tahıl Girişiminin Sürdürülmesi Önemli...
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor… mask
Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor…
Elektrik faturasının daha az gelmesi için hangi önlemleri alabilirler? Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Evde elektriği en çok ne yakar? mask
Elektrik faturasının daha az gelmesi için hangi önlemleri alabilirler? Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Evde elektriği en çok ne yakar?
Kasım Ayı Evde Bakım Maaşları Ne Zaman Yatacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller Açıklandı Mı? Evde Bakım Maaşı E-Devlet Sorgulama Ekranı… mask
Kasım Ayı Evde Bakım Maaşları Ne Zaman Yatacak? Evde Bakım Maaşı Yatan İller Açıklandı Mı? Evde Bakım Maaşı E-Devlet Sorgulama Ekranı…

02 Kas 2022 - 13:52 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL