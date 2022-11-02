Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor!

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Partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Karadeniz'deki tahıl koridoruna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'in tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından, dün Rus lider Putin ile görüştüğünü, bugün de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

Tahıl koridorunun yeniden açıldığını duyuran Erdoğan, "Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar'ı arayarak, bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden olduğu gibi devam edeceğini bildirdi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev'den yazılı güvence aldıklarını duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, gazetecilerin soruları üzerine, Rusya'nın tahıl anlaşmasına ilişkin dönüşünü "Önce Biden'e sonra size anlatacağım" yanıtını verdi.