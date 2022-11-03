03 Kas 2022 - 12:23- Gündem G: 03 Kas 2022 - 12:24

Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Gelişimsel Tarama” projesini başlattı. Projeyle; Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirilerek, hazırlanan program eşliğinde eğitsel destek verilmesi planlanıyor.
Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı! mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tarama testine; “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

ABB ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 ay arasındaki çocukların gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bir iş birliğine imza atıldı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile tamamen ücretsiz olan “Gelişimsel Tarama” uygulaması hayata geçirildi. 

TARAMA TESTİ YÜZ YÜZE YAPILIYOR

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projede; Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocuklara Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından, Sıhhiye’de bulunan merkezde gelişimsel tarama testi yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilen testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanıyor ve gelişimleri takip ediliyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpcu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün burada Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği kapsamında 6-72 ay çocuklarımıza gelişimsel tarama yapıyoruz. Burada amacımız çocuklarda olası bir gelişim geriliği varsa onları önceden tespit etmek. Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalından akademisyenlerimiz çocukların yaş gruplarına göre gelişimsel tarama yapıyorlar. Hocalarımız tarama sonucunu raporlayarak, değerlendirerek çocuklara evlerinde uygulayabilecekleri eğitsel destek programları hazırlayacaklar.” 

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULUYOR

Tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi ve uygulama sayesinde 30 bine yakın çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Kişisel bilgilerin ve verilerin tamamen gizli tutulduğu tarama hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar; “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. 

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Sıhhiye’deki merkeze gelerek çocuklarına tarama testi yaptıran aileler, uygulama hakkında şunları söyledi:

-Nesrin Sarıgül Aslan: “İlk kez böyle bir hizmet aldım. Yararlı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki sürece bu taramanın yön vereceğini düşünüyorum. Ölçümleme yaptılar, bazı çizimler yaptırdılar, şekiller yapmasını istediler. Ücretsiz olması da destek oldu bize.”

-Eylül Erdem: “Motor gelişimi, beyin gelişimi ve ince beceri gelişimi dâhil her şeyine bakıldı. Çocuğumun gelişimi açısından faydalı bir proje olmuş. Çocuğu olanlara tavsiye ediyorum.”

-Nazife Halaçoğlu: “Yapılan tarama testinden memnun kaldık. İkiz torunlarım var onları getirdik. Erken teşhis konusunda bize yol gösterici bir uygulama olmuş, teşekkür ediyoruz.”

-Gülbin Sarıgül: “Çocukların gelişimini takip etmek için gerçekten çok değerli bir çalışma. Dışarıda bu taramayı yaptırmak çok külfetli… Çocuğumuzun artı eksi yanlarını görmem için çok yararlı oldu.”

# Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı!, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi “Gelişimsel Tarama” projesi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz...
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı! mask
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı!
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı...
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi... mask
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi...
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret...
Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor...
Ankara Kahramankazan'da Okul Denetimleri Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Kahramankazan'da Okul Denetimleri Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; Musiki Muallim Mektebi 98 Yaşında... mask
Ankara Haber; Musiki Muallim Mektebi 98 Yaşında...
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarına Can Oluyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarına Can Oluyor...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2022-KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı... mask
2022-KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı...
Erdoğan’dan '20 Yıl Önce Bu Saatler' Paylaşımı... mask
Erdoğan’dan '20 Yıl Önce Bu Saatler' Paylaşımı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak Ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu! mask
Emeklilere Yapı Kredi Bankası'ndan Müjdeli Haber! Rekor Promosyon... Tam Tamına 10 Bin TL! En Yüksek Emekli Promosyonunu Vermeyi Kafaya Koydu!
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor! mask
Tahıl Krizi Çözüldü! Rusya Tahıl Anlaşması'na Dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin Özgürlükten Yana Olacağını Göreceğiz... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin Özgürlükten Yana Olacağını Göreceğiz...
Green Card Başvurusu Son Gün Ne Zaman! Başvuru Ne Zaman Son Bitiyor! Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar? mask
Green Card Başvurusu Son Gün Ne Zaman! Başvuru Ne Zaman Son Bitiyor! Başvuru Tarihleri Belli Oldu! Green Card Nasıl Nereden Alınır, Ne İşe Yarar?
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Düzce Depreminin 23. Yıl Dönümünde Ülke Çapında Tatbikat Yapılacak! mask
Düzce Depreminin 23. Yıl Dönümünde Ülke Çapında Tatbikat Yapılacak!

03 Kas 2022 - 12:23 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL