Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: Yüzde 85,51...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı TÜFE verilerine göre enflasyon, yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,15 ile ulaştırma oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 185'İ AŞTI

Öte yandan Ekim ayında enflasyonun E-TÜFE oranlarını açıklayan bağımsız araştırma grubu ENAG ise enflasyoun aylık bazda yüzde 7,18, yıllık bazda ise yüzde 185,34 arttığını duyurdu.

ENAG'a göre yılbaşından itibaren enflasyondaki 10 aylık (Ocak-Ekim) artış yüzde 115,82 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları arasında aylık bazda en yüksek artış yüzde 21,5 ile giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Bu oran lokanta ve otellerde yüzde 11,5, çeşitli mal ve hizmetlerde ise yüzde 8,85 oldu. En düşük artış ise aylık bazda fiyatların yüzde 1,92 düştüğü konut grubunda yaşandı. Bu oran sağlık grubunda ise yüzde 0,05 oldu.