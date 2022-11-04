Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor...

Okullarda gençlerle buluşarak gençlerin görüşlerine değer veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan İbni Sina Anadolu Lisesi ile Özcan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Başkan Ercan tecrübelerini ve çalışmalarını gençlerle paylaştı. Gençlerin kendilerini daha da geliştirebilmeleri, sosyal, kültürel, sanat gibi her alanda yer almaları adına önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar ve gençlere ayrı bir önem verdiğini kaydeden Başkan Ercan, “Sincan’da yapılması gereken en önemli işlerin başında okulları görüyorum. Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırımların en önemli, en büyük yatırımlar olduğunun farkındayız. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Gençlerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve gençler, Başkan Ercan’ın eğitim ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirterek Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.