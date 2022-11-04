04 Kas 2022 - 12:05- Belediyeler G: 04 Kas 2022 - 12:06

ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” kapsamında “Bağışlanan Bir Organ, Filizlenen Bir Can” konulu seminer düzenledi.

ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı... mask
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Organ nakli sayesinde hayata tutunan vatandaşların mesajlarını dile getirdiği konferansın ardından Batıkent Metro İstasyonu’nda geçen sene başlatılan organ bağışı kampanyası ile vatandaşlara organ ve doku nakli hakkında bilgi verildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

“3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası”nda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Başkent Üniversitesi iş birliğiyle “Bağışlanan Bir Organ, Filizlenen Bir Can” konulu farkındalık semineri gerçekleştirildi.

ABB Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Burak Sayın, “Türkiye’de organ nakli bekleyen hastaların sayısı 27 bin 580. Bunların çoğunu böbrek bekleyen hastalar oluşturuyor. Kadavradan organ nakli yapabileceğimiz oranlara baktığımızda ise beyin ölümü gerçekleşmiş 25 bin kişi var. Organ nakli için aile onamı alınamayan beyin ölümü sayısı ise 18 binin üzerinde. Bu da organ nakli konusunda red oranın yüzde 71 olduğunu gösteriyor. Buradan organ naklinin hayat kurtardığını, yeni bir ömre yelken açtırdığını tekrar hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Organ Nakli Koordinatörü Hatice Akkoç ve Seda Olgan da organ nakli ile hayata tutunan vatandaşları sahneye davet etti. Sahneye çıkan vatandaşlar organ nakli hikâyelerini anlattı. 

Batıkent Metro İstasyonunda "organ Bağışı Kampanyası" Başlatıldı.

Organ ve doku nakli konusunda farkındalık oluşturmak ve bağışçı sayısını artırmak için Batıkent Metro İstasyonu’nda geçen sene başlatılan “Organ Bağışı Kampanyası” için stant kuruldu. Konuyla ilişkin konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bağışlanan bir organ filizlenen bir candır. Her bağış yeni bir hayattır” dedi.

Kurulan stantta organ bağışında bulunan Eren Sarıkaya , “Güzel bir duygu. Yarın ne olacağı belli değil. Yarın bana bir şey olduğunda neden ben ölürken başka bir insana hayat olmayayım ki? Organlarımı toprağa götürüp çürütmektense, onlarla başka birileri can bulsun” derken, diğer bir bağışçı Mustafa Adbay ise “Bugün bana yarın ona hesabı. Gelmişim 65 yaşıma. Ne olacağım belli değil. Ben öldükten sonra organlarımla başka birileri yaşasın” diye konuştu.

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04 Kas 2022 - 12:05 - Belediyeler

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