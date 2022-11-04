Ankara Haber; Çubuk Hayvan Pazarına Elektronik Kantar...

Çubuk Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulun saman pazarını yerine Yerli Ürünler Pazarı Projesi yapılacağı nedeniyle Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının yan tarafında bulunan yaklaşık 10 bin metrekarelik alana taşıdı. Saman pazarı ve canlı hayvan pazarındaki esnaf ile vatandaşın işini kolaylaştırmak amacıyla Pazar alanına Çubuk Belediyesi tarafından 60 tonluk elektronik kantar kuruldu.

Kantarın çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı.

İnsan odaklı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Demirbaş, pazarda yapılan alış verişlerden hem esnafın hem de vatandaşların emin olmaları amacıyla kantar kurduklarını belirtti.

Saman pazarını ilçe merkezinden taşıdıklarını vurgulayan Başkan Demirbaş, kantarın da hizmete girdiğini ifade ederek, ‘’Hem saman pazarı hem de hayvan pazarını hareketli tutmak ve insanlarımızın işini kolaylaştırmak amacıyla elektronik kantar kurduk. Kantar için sağlık işleri müdürlüğümüzce personel görevlendirdik. Vatandaşlarımız pazardan aldıkları hayvanların ağırlıklarıyla ilgili afaki konuşmak yerine pazarda bulunan kantara getirerek tarttırıp ve ona göre pazarlığını yapabilirler. Bu çalışma vatandaşımızın işini kolaylaştıracaktır’’ dedi.

Samancı esnafı ile bir araya gelen ve bir süre sohbet eden Başkan Demirbaş, ‘’Bu alan, esnafımızın kamyon ve tırlarının ulaşımı ve park yapmaları açısından çok güzel bir yer oldu’’ diye konuştu. Daha sonra Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden Başkan Demirbaş, esnaf ve vatandaşları istek ve taleplerini dinledi.