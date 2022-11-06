SON Dakika: Bolu'da Feci Yolcu Otobüsü Kazası! 3 ölü, 32 yaralı...

BOLU (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilen otobüs kazası üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kaza yerinde incelemerde bulundu. 37 yolcunun bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin vefat ettiğini duyuran Vali Kılıç, 16 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılar ilgili bilgi verdi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını duyuran Bakan Koca, 27 kişinin tedavisine halen devam edildiğini belirterek, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

OIayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.