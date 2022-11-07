07 Kas 2022 - 12:14- Gündem G: 07 Kas 2022 - 12:15

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açıkladı; 95 Bine Yakın Öğretmen Sınavdan Muaf...

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açıkladı; 95 Bine Yakın Öğretmen Sınavdan Muaf... mask
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ANKARA (İGFA) - Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun, yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını bildiren Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunanların sınavdan muaf olacağını hatırlattı.

Bakan Özer, "Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre hâlihazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak. Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346'ya çıkacak. İnşallah, sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

Bakan Özer, öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

# Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açıkladı; 95 Bine Yakın Öğretmen Sınavdan Muaf..., Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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07 Kas 2022 - 12:14 - Gündem

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