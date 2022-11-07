Albinizmli gençlere Ankara’da özel eğitim

ANKARA (İGFA) - Albinizm Derneği tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle düzenlenen ve üç gün süren etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen 25 albinizmli genç Ankara’da bir araya geldi.

Albinizm 17 binde bir görülen ve vücudun melanin pigmentini üretememesinden dolayı kişilerin saç ve ten renklerinin beyaz olmasına ve bu eksiklikten göz yapılarının da etkilenmesi nedeniyle az görmelerine neden olan genetik bir durumdur. Albinizm Derneği, albinizmli bireylerin yaşadığı sorunları çözmek ve farkındalık yaratmak için 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

Proje kapsamında Albinizm Derneği başkanı Serkan Özorman, yazar Süleyman Akbulut ve akademisyen Burcu Yeşiladalı tarafından sunumlar gerçekleştirildi ve birçok farklı atölye çalışmasına imza atıldı.

Albinizmli bireylerin sosyal hayatta yaşadıkları sorunlara karşı nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğinden başlanarak bu sorunlara karşı doğru çözümlerin nasıl ve hangi süreçler neticesinde üretilebileceği konusunda detaylı çalışmalar yapıldı. Albinizmli Gençler Sahada Projesi sayesinde derneğin geçmişi, amaçları ve tüm çalışmaları Albinizmli gençlerle paylaşıldı.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin yanı sıra çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlendi.

Albinizmli gençlerin bir araya geldiği bovling turnuvası ve çeşitli canlandırma etkinlikleri çok renkli görüntüler meydana getirdi. Dernek üyelerinden farklı konularda tecrübeli olanlarla söyleşiler gerçekleştirilerek Albinizmli gençlerin hayata daha net bakabilmelerini sağlandı.