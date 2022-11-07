Ağrı'da 1925 rakımlı domates üretimi Antalya'ya rakip!

ANKARA (İGFA) - AK Parti'li Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Meclis'te Ağrı'da üretilen domates ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek rakımına sahip ilinin Ağrı olduğunu kaydeden Milletvekili Çelebi, Ağrı'da sıfırın altında 35 dereceyi bulan soğukların yaşandığına dikkati çekerek, bu soğuk havada Antalya'ya rakip olabilecek, organik domates yetiştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kapsamda hazırlanan projeye verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Çelebi, "Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde, Adana'ya, Antalya'ya rakip olabilecek, jeotermalle, organik domates yetiştirecek" dedi.

"GELECEK YIL 10 BİN TONUN ÜZERİNDE DOMATES BEKLİYORUZ"

Domateslerin Diyadin OSB Merkezi'nde üretileceğini ifade eden Çelebi, 2023 yılı sonu itibariyle merkezde, 140 dönümü domates üretimine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Seracılığın bundan sonra Ağrı'da domatesle bölgenin kalbi konumunda olacağını belirten Çelebi, "İş insanlarına seslenmek istiyorum. İş insanlarımız da o bölgelere yatırım yapmaları gerek. Şu anda 11 ay üzerinden bir üretim var. Yazın 2 bin tona yakın yapılmaktadır. Kış olunca 1,5 ton. Total olarak beklenen 4,5 ton. 40 dönüm üzerine. 40 dönüm daha ekledik oraya. Gelecek yıl Ağrı'da, Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz" diye konuştu.