08 Kas 2022 - 09:54- Belediyeler G: 08 Kas 2022 - 09:55

Ankara Haber; Mamak Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi Kapılarını Yeniden Açtı...

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Talihsiz yangın sonrası kapılarını kapatan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete açıldı. Başkan Murat Köse: “Mamak’ta bilim var demeye devam edeceğiz”
Ankara Haber; Mamak Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi Kapılarını Yeniden Açtı... mask
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Bilime önem veren, bilimi uygulamalı öğretmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, meraklı minikler için heyecan verici bir merkez kurdu. Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi, meraklı miniklerin, gençlerin uygulamalı öğrenebileceği bir eğitim alanı.  

Yangından sonra yeniden bakım ve onarım çalışmaları ile kapılarını açan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’nin toplam yüksekliği 53 metre. Açıldığı günden bu yana 55 bin kişi tarafından ziyaret edilen Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi içerisinde; gezegen evi, hava durumu stüdyosu, yapay uydular, panoramik asansörler, Güneş sistemi sergisi, Ay’a iniş simülatörü, uzay bisikleti, gök taşları konsepti ve denge tüneli var. 

Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’nin yenilenen yüzü ile buluşan meraklı minikler, uzayın derinliklerinde yolculuğa çıktı, bilimin engin sularında yüzdü. Yeni şeyler öğrenmenin keyfine varan çocuklar, Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’nin yeniden hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Başkan Murat Köse: “Mamak’ta bilim var demeye devam edeceğiz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yenilenen Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden hizmete açtık. Gökbilim, astronomi ve uzay meraklıları, TÜA Türk Uzay Ajansı, TUSAŞ ve Roketsan’ı yakından tanıyacaklar. Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji eğitimine katkı sağlamaya,Mamak’ta bilim var demeye devam edeceğiz” dedi. 

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08 Kas 2022 - 09:54 - Belediyeler

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