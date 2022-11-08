08 Kas 2022 - 10:29- Gündem G: 08 Kas 2022 - 10:30

2022-YDS/2 Sonuçları Açıklandı!

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ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait sonuçların açıklandığını duyurdu.

2022-YDS/2 Sonuçları Açıklandı! mask
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ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait sonuçların açıklandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) -ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandığı kaydedildi.

Saat 10.00 itibariyle yayımlanmaya başlayan sınav sonuçlarını adayların, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceği kaydedildi.

Bu arada 2022-YDS/2 sınavına ilişkin cevap kâğıtları ile aday cevapları da erişime açıldı.
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08 Kas 2022 - 10:29 - Gündem

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