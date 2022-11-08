08 Kas 2022 - 10:55- Gündem G: 08 Kas 2022 - 10:56

Bakan Yanık; Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplarda...

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Bakan Yanık; Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplarda... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakan Yanık, Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasım ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı. 

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
# 2022 engelli aylığı ne zaman yatar?, Engelli ve yaşlı Aylığı, Engelli yakını aylığı ne kadar?, Yaşlı Aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
2022-YDS/2 Sonuçları Açıklandı! mask
2022-YDS/2 Sonuçları Açıklandı!
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Araba Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Bildiri Yayınlandı; Milyonların Elleri Kafasında Kaldı… Kara Haber Tez Yayıldı! “Yok Artık!” mask
Araba Alacaklara Kahreden Haber Geldi! Bildiri Yayınlandı; Milyonların Elleri Kafasında Kaldı… Kara Haber Tez Yayıldı! “Yok Artık!”
Aile Destek Ödemeleri Yatırıldı Mı? Son Dakika Bilgisi Verdi; Eğer Başvuru Yaptıysanız Sakın Bunu Kaçırmayın! E-Devlet… mask
Aile Destek Ödemeleri Yatırıldı Mı? Son Dakika Bilgisi Verdi; Eğer Başvuru Yaptıysanız Sakın Bunu Kaçırmayın! E-Devlet…
4.5 Milyon EYT’liye Son Dakika Haberi! Eğer Sigorta Dökümünüzde Ş, K ve S harfleri Varsa…Maaşlar Verilmeyecek! 1989, 1993, 1998 ve 2022 Yaş Primi Dolduranlara Kötü Haber... mask
4.5 Milyon EYT’liye Son Dakika Haberi! Eğer Sigorta Dökümünüzde Ş, K ve S harfleri Varsa…Maaşlar Verilmeyecek! 1989, 1993, 1998 ve 2022 Yaş Primi Dolduranlara Kötü Haber...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açıkladı; 95 Bine Yakın Öğretmen Sınavdan Muaf... mask
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açıkladı; 95 Bine Yakın Öğretmen Sınavdan Muaf...
TOGG'un Renk Anketi Sonuçlandı! Türkiye TOGG'da Tercihini Yaptı... mask
TOGG'un Renk Anketi Sonuçlandı! Türkiye TOGG'da Tercihini Yaptı...
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı! mask
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Jens Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde... mask
Jens Stoltenberg Şehitler Abidesi'nde...
Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!” mask
Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!”

08 Kas 2022 - 10:55 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL