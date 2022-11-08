08 Kas 2022 - 12:48- Belediyeler G: 08 Kas 2022 - 12:49

Ankara Haber; Etimesgut'ta Gece Gündüz Asfalt...

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Etimesgut Belediyesi merkez mahallelerde başlattığı asfalt çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. 30 Ağustos, Alsancak, Kazım Karabekir, Süvari ve Piyade Mahallesi'nde yaklaşık 80 sokak ve caddenin asfaltını tamamlayan Etimesgut Belediyesi çalışmalarını merkez mahallelerden İstasyon Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.
Ankara Haber; Etimesgut'ta Gece Gündüz Asfalt... mask
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Mahallenin eskiyen asfaltları trimerle kazınarak yerine yeni sıcak asfalt serimi yapıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de çalışmaları yakından takip ediyor. Demirel Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Demirel, kış öncesi ihtiyaç duyulan sokakların süratle asfaltlanması talimatını verirken, "Söz verdiğimiz gibi 6 aydır merkez mahallerimizde çok yoğun bir asfalt çalışması yapıyor, mahallelerimizi daha modern görünüme kavuşturuyoruz" dedi.

ihtiyacı olan sokaklarda asfaltlama çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında Alsancak, İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Süvari ve Piyade Mahallesi'nde 100'e yakın sokağın asfaltlanması planlanıyor.

Belirlenen program dahilinde çalışmalar Alsancak ve 30 Ağustos Mahalleleri'nde sürüyor. Ekipler tarafından öncelikle, zamanla aşınan ve bozulan sokakların asfaltlarını trimerle kazınıyor, malzeme dolgusu yapıldıktan sonra finisherle sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yapılan asfaltlama çalışmasıyla mahalleler daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, büyüyen ve gelişen ilçenin yol ve kaldırım ihtiyacını karşılamak için yoğun gayret sarfettiklerini söyledi. Demirel ilçe merkezindeki birçok sokağın bu yıl asfalt çalışmasının tamamlanacağını ifade etti.

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08 Kas 2022 - 12:48 - Belediyeler

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