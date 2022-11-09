09 Kas 2022 - 16:11- Gündem G: 09 Kas 2022 - 16:13

Okulda Diyabet Eğitimi Platformu Yayında!

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Tip 1 diyabetli çocukların okul yaşamlarını ve tedavilerini destekleyen Okulda Diyabet Programı’nın Eğitim Platformu yayına başlıyor.
Okulda Diyabet Eğitimi Platformu Yayında! mask
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Tip 1 diyabetin erken tanısına destek olmak ve diyabetli çocukların okuldaki yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen Okulda Diyabet Programı 12’nci yılında önemli bir yeniliğe daha imza attı.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği okulda eğitimler ve şehir toplantıları sayesinde diyabet konusunda güçlü bir farkındalık yaratan proje kapsamında, bu yıl önemli bir adım daha atılarak bir eğitim platformu hizmete açılıyor. Diyabet bilincini toplumda çok daha geniş kitlelere yaymak üzere yayına başlayacak Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle, projenin paydaşları tarafından duyuruldu.

“ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 30 BİN TİP 1 DİYABETLİ ÇOCUK VAR”

Diyabetin, çocukluk çağında sık görülen kronik hastalıkların başında geldiğini ifade eden Okulda Diyabet Programı Koordinatörü, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Dalı Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun, ülke genelinde 18 yaş altında 30 bin 000 olayında Tip 1 diyabetli çocuk bulunmakta ve bunların en az 23 binini okul çağındaki çocuklar oluşturduğunu söyledi.

Günümüzde Tip 1 diyabetli çocukların tedavisinde günde 6-10 kez kan şekeri ölçümü ya da sensörle sürekli glukoz izlemi ve bu bilgilere dayalı olarak günde 4 kez insülin enjeksiyonu veya insülin pompa tedavisi kullanıldığını ifade eden Hatun, Tip 1 diyabetli çocuklar tedavinin gerekleri yapıldığında normal ve başarılı bir ömür sürdürülebildiği, bunun için çocuk diyabet ekipleri, aileler ve öğretmenler arasında iş birliği yapılması gerektiği kaydedildi.

Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu’na ulaşmak için http://okuldadiyabet.meb.gov.tr/anasayfa
tıklayabilirsiniz.

# Okulda Diyabet Eğitimi Platformu Yayında!, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Okulda Diyabet
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09 Kas 2022 - 16:11 - Gündem

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