09 Kas 2022 - 16:12- Gündem

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.