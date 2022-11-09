09 Kas 2022 - 16:14- Belediyeler G: 09 Kas 2022 - 16:15

Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...

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Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde (TEKNOMER) ‘Eğitim Günleri’ başlıyor. Bu kapsamda 12 Kasım 2022’de başlayacak olan eğitimler 2023 yılının Şubat ayına kadar devam edecek.
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER iş birliğinde 13 branşta düzenlenecek eğitimlere gençler ‘teknomer.kecioren.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. İlk eğitim ise 12 Kasım’da ‘girişimcilik’ ile başlayacak.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu yönde teşvik etmek için  için ‘TEKNOMER Eğitim Günleri’de dolu dolu bir eğitim programı oluşturduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ““Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Geleceğin bilim insanlarını, iletişimcilerini yetiştireceğiz.

Dünya değişiyor dönüşüyor. Bilim ve teknolojiye sahip olmadan büyük bir devlet olmamızın imkânı yoktur. Bu anlamda gençlerimize her türlü imkânı sağlıyoruz. Gerek üniversitelerimizle gerekse TÜBİTAK ile iş birliğimizi de artırarak Keçiören’i teknolojinin merkezi yapıyoruz.” dedi. ​
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09 Kas 2022 - 16:14 - Belediyeler

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