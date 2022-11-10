10 Kas 2022 - 12:03- Belediyeler G: 10 Kas 2022 - 12:04

Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi 3-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için hizmete açtığı anne-çocuk oyun evleri her gün dolu dolu geçiyor.  Spor, İngilizce, ritim gibi faaliyetlerle çocuklar bir arada zaman geçiriyor, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Sincan anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

DANS, SPOR, İNGİLİZCE, RİTİM…

Anne Çocuk oyun evlerinde hem oyun hem eğitim var. Jimnastik dersleri ile çocukların kas gelişimine destek olurken dans, ritim, resim dersleriyle de sanat sevgisi aşılanıyor. Bu hafta etkinlik köşesi sonbahar resimleriyle doldu. Çocuklar anneleri ile birlikte dökülen yapraklardan sonbaharı resmetti ve mevsimleri eğlenerek öğrendi.

Anne çocuk oyun evlerinde çocuklar İngilizce ile de tanışıyor, İngilizce kavramları oyunlarla öğreniyor. Orff ve ritim çalışmaları yapılıyor. Oyun ve masallarla da yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi veYavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor. 

# Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor..., sincan belediyesi, ankara, ankara haber, ankara sincan
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu... mask
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Yüzleri Güldürüyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Yüzleri Güldürüyor...
Ankara Haber; Çankaya'da Ağız ve Diş Sağlığında Ücretsiz Hizmet... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Ağız ve Diş Sağlığında Ücretsiz Hizmet...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti... mask
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti...
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası! mask
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası!
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu... mask
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Şanlıurfa Türküleri Ankara'yı İnletti! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Seslendirdi... mask
Şanlıurfa Türküleri Ankara'yı İnletti! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Seslendirdi...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti... mask
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti...
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası! mask
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası!
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu... mask
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu...

10 Kas 2022 - 12:03 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL