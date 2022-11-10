10 Kas 2022 - 12:10- Belediyeler G: 10 Kas 2022 - 12:11

Ankara Haber; Mamak'ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler ve Mamaklılar katıldı.
Ankara Haber; Mamak'ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıldı. Atatürk’ü Anma Programında, Gazi’nin sevdiği parçalar ve milletimizin kahramanlıklarını anlatan eserler seslendirildi. Atatürk’ün yaşadığı, tarihimiz için önemli olayları, yaşanmış hikayeleri Mamak İlçe Milli Eğitim öğrencileri büyük bir ustalıkla sergiledi. Tiyatro temsili, seyircilerden büyük alkış aldı. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  “Şanlı tarihimize damga vuran Milli Mücadele'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi. 
# Ankara Haber; Mamak'ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, Atatürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu... mask
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Yüzleri Güldürüyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Yüzleri Güldürüyor...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti... mask
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti...
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası! mask
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası!
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu... mask
Ankara Haber; 316 Altındağ'lı Minik Judocu Oldu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden Neşe Yükseliyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...
Şanlıurfa Türküleri Ankara'yı İnletti! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Seslendirdi... mask
Şanlıurfa Türküleri Ankara'yı İnletti! Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Seslendirdi...
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği... mask
Ankara Haber; Altındağ Belediyesi'nden Çiftçiye Mazot Desteği...
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı... mask
Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da... mask
Ankara Haber; Tek Temsilci Olarak Gölbaşı Belediyesi Londra'da...
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Teknomer Eğitim Günleri 12 Kasım’da Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti... mask
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti...
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası! mask
Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası!

10 Kas 2022 - 12:10 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL