Ankara Haber; Mamak'ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıldı. Atatürk’ü Anma Programında, Gazi’nin sevdiği parçalar ve milletimizin kahramanlıklarını anlatan eserler seslendirildi. Atatürk’ün yaşadığı, tarihimiz için önemli olayları, yaşanmış hikayeleri Mamak İlçe Milli Eğitim öğrencileri büyük bir ustalıkla sergiledi. Tiyatro temsili, seyircilerden büyük alkış aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlı tarihimize damga vuran Milli Mücadele'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.