10 Kas 2022 - 23:18- Gündem G: 10 Kas 2022 - 23:19

MEB: Sınavların ertelendiği iddiası doğru değil!

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' iddialarına ilişkin yalanlama geldi.
MEB: Sınavların ertelendiği iddiası doğru değil! mask
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ANKARA (İGFA)- Sosyal medyada yer alan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, kamuoyuna ilişkin yönelik açıklamayı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

10 Kas 2022 - 23:18 - Gündem

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