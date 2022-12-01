Türkiye Hava Durumu! Batı İllerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ( Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak,
Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin güney ve batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE
°C,
11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL
°C,
12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ
°C,
9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ
°C,
7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR
°C,
14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ
°C,
15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR
°C,
16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA
°C,
12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA
°C,
21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA
°C,
18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA
°C,
13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN
°C,
20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA
°C,
16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR
°C,
15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KAYSERİ
°C,
16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
KONYA
°C,
16°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU
°C,
14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU
°C,
15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP
°C,
17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK
°C,
15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE
°C,
18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN
°C,
18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT
°C,
10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON
°C,
17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI
°C,
12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM
°C,
6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA
°C,
5°C
Parçalı bulutlu
VAN
°C,
9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR
°C,
16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP
°C,
15°C
Parçalı bulutlu
MARDİN
°C,
16°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA
°C,
17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'nin kuzeyinin açıklarında fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, ilk saatlerde 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğu, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, akşam saatlerine kadar açıkları 8, Güney Ege'de güney ve güneydoğu, öğle güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Kuzey Ege'nin açıkları 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.