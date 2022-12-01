01 Ara 2022 - 11:12- Belediyeler G: 01 Ara 2022 - 11:13

Ankara Haber; KazanBelNet İlçenin En Ücra Noktalarına Bile Erişiyor...

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Kahramankazan Belediyesi’nin, ilçedeki altyapı yetersizlikleri nedeniyle ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için kurduğu KazanBel Net 5 bin abone sayısına ulaştı.
Ankara Haber; KazanBelNet İlçenin En Ücra Noktalarına Bile Erişiyor... mask
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Kahramankazan Belediyesi’nin, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için Türkiye’de bir ilki başararak kurduğu internet şirketi hızla büyümeye devam ediyor. Hem hızlı hem ucuz olan KazanBel Net Kahramankazan’ın her köşesine ulaştı.

İlçeden birçok köye internet hizmeti verilmeye başlandı. Ayrıca KazanBel Net Ankara’da birçok ilçe belediyesinde de hizmet vermeye başladı. Hizmet vermeye başladığı WAE sistemi ile Türk Telekom altyapısı olan her yerde internet erişimi için kullanılabilecek. 

Kahramankazan'ın Markası: KazanBelNet 

KazanBelNet şirketi, internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Şirket, kurulum aşamalarının tamamlanmasının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) İnternet Erişim ve Altyapı Lisansı’nı alarak faaliyete geçti. KazanBelNet bu özelliğiyle bu lisansı alan ilk belediye şirketi de oldu. KazanBelNet bu lisansla internet erişiminin yanı sıra Türkiye’nin tüm noktalarında internet altyapısı oluşturma hizmeti de verebilecek. 

En ücra noktalara bile erişiyor 

Şirket ilk etapta 3 bin bireysel, 2 bin de kurumsal olmak üzere ilçede toplam 5 bin kullanıcıya ulaşmayı hedeflerken; bu kapsamda ilçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil tüm ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti verilecek. 14 dağıtım istasyonu ile hizmet veren KazanBel Net, Kahramankazan’ın ardından Ankara’da birçok ilçe belediyesinde de internet erişim hizmeti vermeye başladı. 

Daha hızlı ve daha ucuz 

Kahramankazan Belediyesi’nin kamu ve vatandaşın yararını gözeterek kurduğu KazanBelNet şirketi sayesinde vatandaşlar daha hızlı internete daha ucuz fiyatla ulaşabilecek. Şirket, diğer servis sağlayıcı firmalara oranla daha ucuz fiyatla interneti vatandaşlara sunuyor. Şirket ayrıca, ilçede bu alandaki altyapı eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, diğer servis sağlayıcılara oranla daha hızlı bir internet erişimi imkânı sunuyor. Böylece şirket sayesinde ilçede internet kullanımı hem kolay hem de ucuza gerçekleşiyor. 

“İnternetsiz nokta bırakmayacağız” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları kurulum çalışmaların ardından gerekli izin ve lisansları aldıklarını belirterek, şirketlerinin faaliyete başladığını söyledi. Vatandaşların konfor ve refahı için belediye olarak üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerinin altını çizen Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. İlçemizde hâlihazırda 8 bine yakın bireysel internet kullanıcısı mevcut, ancak altyapı yetersizliği nedeniyle internet erişimine ulaşamayan yani internet kullanmak için bekleyen çok sayıda vatandaşımız var.

Biz de gelen bu talepler doğrultusunda harekete geçerek KazanBelNet’i kurduk. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. İlçemizdeki bu alandaki altyapı eksiklikleri nedeniyle kurduğumuz KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz.

Tüm vatandaşlarımızı KazanBelNet’e abone olmaya davet ediyorum. Bizlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla her zaman ufuk açıp geleceğe odaklı düşünme fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

 

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01 Ara 2022 - 11:12 - Belediyeler

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