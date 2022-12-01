01 Ara 2022 - 12:00- Belediyeler G: 01 Ara 2022 - 12:01

Ankara Haber; Altındağlı Gençler Türkiye Turunda

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Altındağlı gençler Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Daha önce Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Mersin ve Osmaniye’yi keşfe çıktı. 
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Türkiye Turunda mask
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Altındağlı gençlerin yeni gezi rotası Mersin ve Osmaniye oldu. Altındağ Belediyesi kütüphaneleri üyesi Altındağlı gençler, yoğun ders çalışma maratonuna kısa bir ara verdi, Mersin ve Osmaniye’ye kampa gitti. Mersin Akkum’da bulunan Kız Kampı’na giden kız öğrenciler ile Osmaniye Aslantaş’ta bulunan Erkek Kampı’na giden erkek öğrenciler, keyif dolu anlar yaşadı.

Gezi programı gençlerin büyük beğenisini topladı. Altındağlı gençler, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti.

TOPLAM 225 ÖĞRENCİ

Altındağlı gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kız Kampı’na 90 kız öğrencimiz, Erkek Kampı’na ise 135 erkek öğrencimiz katıldı. Düzenli olarak kütüphanelerimizden faydalanan, yoğun bir biçimde ders çalışan, toplam 225 öğrencimizi biraz rahatlatmak, biraz da moral depolamalarına vesile olmak için böyle bir gezi organize ettik.

3 gece 4 gün süren gezi boyunca, ok atma, tırmanma, yüzme, el sanatları, halk oyunları, müzik, voleybol ve basketbol gibi aktivitelere katıldılar. Çok keyifli anlar yaşadılar. Onların yüzü güldüyse ne mutlu bize… Gençlerimize kamp imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

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01 Ara 2022 - 12:00 - Belediyeler

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