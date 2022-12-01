01 Ara 2022 - 16:24- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...

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Etimesgut Belediyesi, görev sorumluluk alanındaki cadde ve sokakların asfalt çalışmalarında belirlediği hedefi aştı.

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Hedefimiz 100'dü. Merkez mahallerimizde başlattığımız 1. etap yol yenileme çalışmaları kapsamında 178 sokak ve caddemizin asfaltını tamamladık. 2. etap çalışmaları kapsamında kalan yollarımızın asfaltını süratle tamamlayacağız. Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, İstasyon ve Topçu Mahallelerimizin ilk etap asfalt çalışmalarını gece gündüz çalışarak bitiriyoruz” dedi.

Kış öncesi asfaltlamaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Demirel, “Havaların ısınmasıyla birlikte de yeni asfalt sezonunda kaldığımız yerden ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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01 Ara 2022 - 16:24 - Belediyeler

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