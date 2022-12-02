02 Ara 2022 - 10:37- Gündem G: 02 Ara 2022 - 10:38

2021 Yılında En Önemli Kültür Harcamamız TV ve Ekipmanları Oldu!

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Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin kültür ekonomisinde harcamalar bir önceki yıla göre yüzde 31,8 oranında artarken, kültür harcamalarında genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Hane halkı kültür harcamasında ise en büyük pay yüzde 20,5 ile televizyon ve ekipman alımları oldu.
2021 Yılında En Önemli Kültür Harcamamız TV ve Ekipmanları Oldu! mask
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TÜİK, 2021 yılına ilişkin 'Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistiklerini yayımladı. Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 20,5'i televizyon ve ekipmanı alımına yapıldı.

KÜLTÜREL İSTİHDAM YÜZDE 8,4 ARTTI

Kültürel istihdam 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 642 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 63,1'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,9'u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 40,2'sini yükseköğretim mezunları oluştururken, istihdamın yüzde 60,4'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştığı tespit edildi.

2021 yılında kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%) ise şöyle gerçekleşti: 15+ yaş

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02 Ara 2022 - 10:37 - Gündem

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