02 Ara 2022 - 16:10- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 16:11

Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Hangi Engel Daha Büyük” konulu konferansına ev sahipliği yaptı. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Dökmen;  engellilerin sorunlarına dikkat çekerek onları ve ailelerini daha iyi anlayabilmenin önemini anlattı.
Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı... mask
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Engelsiz bir Başkent için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte gerçekleştirdiği çalışmalarla engellerin farkındalık ile aşılmasına destek oluyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Hangi Engel Daha Büyük” konulu konferansına ev sahipliği yaptı. 

BAŞKENTTE ENGELLER FARKINDALIKLAR İLE AŞILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Hangi Engel Daha Büyük” konulu konferansta Prof. Dr. Üstün Dökmen; engellilerin sorunlarına dikkat çekerek onları ve ailelerini daha iyi anlayabilmenin ve empati yapmanın önemini anlattı.

Hayatta engellerin aşılabileceğini ön yargıların ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Dökmen konferansla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bedensel engelliler var zihinsel engelliler var. Bedensel engel, zihinsel engel bir kişiye ya da bir aile sıkıntı verebilir. Ancak bir de en büyük engelimiz var oda ön yargılarımız. Ön yargılarımız milyonları öldürüyor. Bir engel 3 kişiyi öldürmez ama ön yargılar insanlığa, dünyaya çok zarar veriyor. Bugün bir miktar ön yargılarımızdan, daha çok engelli yakınlarını ne yapmalılar bunlardan bahsettik. Hayatta nasıl tutunabiliriz, yakınınız engelli olsun veya olmasın. Ayakta ve hayatta nasıl kalabilirsiniz bunları anlattık.”
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02 Ara 2022 - 16:10 - Belediyeler

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