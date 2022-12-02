Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi...

Bu projeyi 7 etapta tamamlayacak olup, tüm Gölbaşı’nı yeni bir ruhla buluşturacağız. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi ile tüm şehir tek bir tema ile yeniden tasarlanacak, BGMP sayesinde Gölbaşı tüm Ankara’nın cazibe merkezi haline gelecek.

Gölbaşı’nın iki yakasının birleşmesi ile tüm hatlar arasında bağlantılar kurulacak, kent meydanı ve sahil şeridinin inşası ile tüm Gölbaşı, meydanına ve göl kenarına kolayca ulaşabilecek. Tramvay Hattı ve Marina projeleri gibi önemli etaplarla Gölbaşı büyüleyici bir atmosfere bürünecek. Çalışmalarımız son hız devam ediyor.” dedi.