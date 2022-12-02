02 Ara 2022 - 13:06- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 13:07

Başkentte Ego Otobüsleri Kışa Hazır!

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EGO Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte filosundaki 1863 otobüsü kış koşullarına uygun hale getirdi. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastikleri değiştirilen otobüslerin, tüm kışlık bakımları da yapıldı.
Başkentte Ego Otobüsleri Kışa Hazır! mask
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EGO Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Başkentlilerin yağışlı, kaygan ve karlı yol şartlarında güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmaları için hazırlıklarını tamamladı. Kent içi toplu ulaşımda hizmet veren tam 1863 EGO otobüsü kış koşullarına hazır hâle getirildi.

YAZLIK LASTİKLER VAKUMLU KIŞ LASTİKLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlamadan hazırlıklarını tamamlayan EGO Genel Müdürlüğü ekipleri, tüm otobüslerindeki yazlık lastikleri vakumlu kış lastikleriyle değiştirdi.

Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın, bölge müdürlüklerindeki atölyelerinde lastik değiştirme işlemlerinin yanı sıra otobüslerin tüm kışlık bakımları da yapıldı. Bu kapsamda otobüslerin antifriz, klima ve kalorifer bakımları büyük titizlikle gerçekleştirildi.

EGO otobüslerinde yapılan tüm hazırlıklara rağmen, olumsuz hava şartlarına karşı önlem olması amacıyla arızalanan araçlar için de seyyar tamir aracı, lastik onarım aracı ve kurtarıcı araçları hazır hâlde bekletiliyor. 

ÖZEL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE UYARI 

Vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi geçirmesi için her türlü tedbiri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bulvarlarda bulunan trafik ekranları ile Başkentli sürücüleri de araçlarını kış koşullarına uygun hâle getirmeleri ve yazlık lastiklerini kullanmamaları konusunda uyarıyor.

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02 Ara 2022 - 13:06 - Belediyeler

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