Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Engelsiz' Zirveye Mesaj...

Mesajında, planın hazırlanmasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.

Bu vesileyle kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.