02 Ara 2022 - 16:34- Gündem G: 02 Ara 2022 - 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Engelsiz' Zirveye Mesaj...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi’ne mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program değişikliği nedeniyle katılamadığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne yazılı mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Engelsiz' Zirveye Mesaj... mask
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Mesajında, planın hazırlanmasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.

Bu vesileyle kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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02 Ara 2022 - 16:34 - Gündem

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