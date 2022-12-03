03 Ara 2022 - 12:10- Belediyeler G: 03 Ara 2022 - 12:11

Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı...

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Sincan Belediyesi bünyesinde eğitim gören down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan “Umudun Kanatları” grubu “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle “Tepetaklak Bi Dünya” isimli bir tiyatro oyunu sahneledi. Engelleri aşan Umudun Kanatları, seyirciden büyük alkış topladı.
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı... mask
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Engelli vatandaşların hayatlarının her alanında yanlarında olmaya çalışan Sincan Belediyesi “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle düzenlediği programlarla farkındalık oluşturuyor.  Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan “Umudun Kanatları” grubu sahneledikleri tiyatro oyunu ile büyük beğeni kazandı.

 “Umudun Kanatları” grubu, hafta içi her gün tiyatro derslerine katılıp eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda “Tepetaklak Bi Dünya” isimli oyunla tiyatro sahnesine çıkan “Umudun Kanatları” grubu, seyircinin oyunda engelli bireylerin dünyasına bambaşka bir pencereden bakmalarını sağlıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da seyirciler arasındaydı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Umudun Kanatları’nı her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Oyunu aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal ve vatandaşlar izledi. 

Oyunu seyrederken duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ercan, “Kardeşlerimizin, imkân tanındığında neler başarabileceklerine bir kez daha şahit olduk. Umudun Kanatları özel eğitim grubumuzun sahnelediği Tepetaklak Bi Dünya tiyatro oyununu büyük bir keyifle izledik. Emeği geçen özel eğitim grubumuza teşekkür ederim.” diye konuştu.

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03 Ara 2022 - 12:10 - Belediyeler

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