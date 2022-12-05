Ankara Haber; Mamak'ta Köpek saldırısına uğrayan çocuklara ziyaret!

“İnsanlarımız Sokakta Güvenle Gezebilmeli” Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “İnsanlarımız sokaklarda, köpek korkusu olmadan, ısırılma endişesi olmadan güvenle gezebilmeli. Sokaktaki canlar da aç susuz gezerek mutsuz bir hayat sürmesin.

Özellikle hayvan severler, sokak köpeği sahiplensin ki köpekler acıktığında susadığında sahipleri onu beslesin, onunla oynasın, güzel vakit geçirsin” diye yazdı.

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak köpekleri konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bin 200 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’nde, patili dostlarımızın bakım ve tedavileri sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılıyor.